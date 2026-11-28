Дуров предупредил владельцев iPhone о массовом взломе через обычные сайты
Владельцам iPhone с устаревшей iOS грозит массовый взлом, и для этого может хватить простого открытия сайта. Telegram начал рассылать предупреждения пользователям со старыми версиями системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Telegram Павла Дурова в X.
"Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хоть чуть-чуть устарела, все ваши данные под угрозой. Просто открыть вебсайт может быть достаточно, чтобы вас сломали", - написал Дуров.
Он добавил, что Telegram посылает такое предупреждение всем пользователям со старыми версиями iOS.
В сообщении от официального аккаунта Telegram сказано, что устаревшая iOS содержит уязвимости, которые ставят под угрозу данные и аккаунты пользователей.
Чтобы обновить систему, нужно:
- открыть "Настройки" на телефоне;
- перейти в раздел "Основные", а затем – "Обновление ПО";
- установить последнюю доступную версию iOS.
Дуров не уточнил, о каких именно атаках идет речь. В ноябре исследователи кибербезопасности сообщали о нескольких масштабных кампаниях против владельцев iPhone.
В частности, компания Confiant обнаружила сеть вредоносной рекламы MoldyRoost, которая использовала более 480 рекламных доменов и атаковала пользователей более чем в 47 странах. Злоумышленники применяли наборы эксплойтов Coruna и DarkSword, направленных на более старые версии iOS.
Напомним, в конце октября Apple выпустила обновление, закрывшее 163 уязвимости в iPhone и iPad. Больше всего поправок касалось браузерного двигателя WebKit и ядра системы.
Еще раньше компания выпустила два срочных апдейта iOS . Одно из них закрывало уязвимость, которую хакеры уже могли использовать в целевых атаках.
Также мы писали, что в чипах старых iPhone обнаружили уязвимость, которую невозможно исправить обновлением системы. Под угрозой оказались смартфоны, выпущенные в 2018–2019 годах.