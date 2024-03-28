Telegram сотрудничает с ФСБ и Роскомнадзором: в СБУ раскрыли детали

Мессенджер Telegram сотрудничает с российской Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором. В частности, он выполняет просьбы россиян о блокировке некоторых каналов.

Об этом заявил представитель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Александр Мельниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook .

Мельниченко отметил, что Служба безопасности отслеживает, где находятся сервера Telegram и есть вероятность, что они - на территории России. Владелец и разработчики мессенджера являются гражданами РФ.

"Мы видим четкое сотрудничество Telegram с Роскомнадзором и ФСБ. Когда нужно ФСБ заблокировать любой канал на территории России, Telegram выполняет эти указания моментально", - добавил он.

При этом, по его словам, Украине только иногда удается заблокировать каналы, которые направлены на деструктивную деятельность. Это связано с тем, что Telegram не прислушивается к просьбам нашей страны так, как к просьбам РФ.