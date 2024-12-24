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В Дунайском пароходстве обратились в Кабмин из-за тарифов УЗ: подробности

Вторник 24 декабря 2024 11:53
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В Дунайском пароходстве обратились в Кабмин из-за тарифов УЗ: подробности Фото: в Дунайском пароходстве обратились в Кабмин из-за тарифов УЗ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

"Укрзализныця" запланировала повышение тарифа почти на 40%, из-за чего работа флота Украинского дунайского пароходства (УДП) в направлении Констанцы может остановиться. Именно поэтому Украинское Дунайское пароходство призвало профильного министра не допустить роста тарифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сегодня УДП перевозит украинскую агропродукцию в морской порт Констанца, и работает над увеличением объемов перевозок.

"Мы неоднократно обращались в Кабмин с предложениями по внедрению скидки на тариф "Укрзализныци" в Измаил, чтобы хотя бы частично компенсировать разницу со стоимостью доставки в Одессу. Запланированный рост тарифа "Укрзализныци" повысит стоимость логистики тонны зерна через дунайские порты примерно на пять долларов, и поставит Дунай в еще более невыгодное положение по сравнению с Одессой. Работа флота в направлении Констанцы просто остановится", - отметил заместитель гендиректора УДП Владислав Белах.

Для того, чтобы гарантировать Украине сохранение дунайской логистики как альтернативного канала экспорта, нужно оставить тарифы на грузоперевозки Укрзализныци неизменными, говорят в УДП. И призывают профильного министра Алексея Кулебу принять меры по сдерживанию тарифов.

"Мы обращаемся к руководству министерства и Кабмина. Сохраните неизменным тариф на железнодорожные перевозки в Измаил. Война продолжается, военные риски актуальны. Если экспорт из Одессы, как в 2022-2023 годах, окажется под угрозой, придется тратить время на реанимацию дунайской логистики. Бизнес снова столкнется с заоблачными ставками и дефицитом флота. Если нас услышат и поддержат, УДП получит гарантированный ежемесячный грузопоток в 150-200 тыс. тонн (1,2-1,5 млн тонн в год) и сможем обеспечить экспорт, как в случае блокады морских портов, так и западной границы", - отметил Владислав Белах.

Ранее ОП Укрметаллургпром (УМП) также призвало премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра по восстановлению Алексея Кулебы не повышать тариф на грузовые перевозки Укрзализныци: там отметили, что Министерство развития общин и территорий Украины проводит кулуарные обсуждения с УЗ без участия бизнес сообщества, тем временем последствия для экономики Украины будут катастрофические, и угрожают Украине остановкой стратегических предприятий и существенным сокращением валютной выручки.

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Укрзализныця Украинское дунайское пароходство
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