"Думал освободить пояса". Усик вспомнил критический момент боксерской карьеры

36-летний украинец рассказал о бурных днях конца зимы прошлого года. Он вернулся на родину 25 февраля и сразу же связался со знакомыми военными, чтобы присоединиться к украинскому сопротивлению.

"О боксе я на тот момент не то, что не думал. У меня даже никакой мысли о боксе не было. Даже было мнение такое, чтобы освободить пояса, чтобы там дальше ребята за них боксировали, а у нас тут как все закончится, то вернуться и сказать: "Ну, вот такая ситуация, давайте какие-то варианты или еще что-нибудь", – заявил Усик.

Поменял мнение украинский боксер после общения с защитниками Украины в военных госпиталях. По его словам, военные постоянно спрашивали его, почему он не уезжает тренироваться перед боем-реваншем против Джошуа. "Ребята просили ехать готовиться и боксировать", – добавил Усик.

В конце концов украинец уехал в Саудовскую Аравию. В августе прошлого года он во второй раз победил британского боксера и к поясам WBA Super, IBF, WBO и IBO добавил титул культового издания The Ring. В свою очередь 26 августа этого года Усик выйдет в ринг против британца Дюбуа во Вроцлаве.