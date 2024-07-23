"Дух врага начинает ломаться". Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАСом по заложникам "созревает"

По словам Нетаньяху, перспективы возвращения всех заложников улучшаются "по той простой причине, что мы оказываем очень сильное давление на ХАМАС".

"Мы видим определенные изменения, и я думаю, что эти изменения будут усиливаться", - заявил он.

Премьер Израиля считает, что продолжение атак на поддерживаемую Ираном исламистскую группировку деморализует ХАМАС и приближает принятие соглашения.

"Дух врага начинает ломаться", - отметил Нетаньяху.

По его словам, соглашение о прекращении огня "не состоится сразу, а в несколько этапов".

"Однако я верю, что мы сможем продвигать соглашение и оставить в наших руках рычаги влияния, чтобы добиться освобождения заложников", - добавил израильский премьер.