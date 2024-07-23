"Дух врага начинает ломаться". Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАСом по заложникам "созревает"

Соглашение Израиля с ХАМАСом о временном прекращении огня и освобождении заложников "созревает".
Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По словам Нетаньяху, перспективы возвращения всех заложников улучшаются "по той простой причине, что мы оказываем очень сильное давление на ХАМАС".
"Мы видим определенные изменения, и я думаю, что эти изменения будут усиливаться", - заявил он.
Премьер Израиля считает, что продолжение атак на поддерживаемую Ираном исламистскую группировку деморализует ХАМАС и приближает принятие соглашения.
"Дух врага начинает ломаться", - отметил Нетаньяху.
По его словам, соглашение о прекращении огня "не состоится сразу, а в несколько этапов".
"Однако я верю, что мы сможем продвигать соглашение и оставить в наших руках рычаги влияния, чтобы добиться освобождения заложников", - добавил израильский премьер.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник, 22 июля, отправился в Вашингтон, чтобы выступить перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом.
По словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа. Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом.
Недавно ХАМАС одобрил поддерживаемое США предложение о поэтапном прекращении огня в Газе, отказавшись от требования полного прекращения войны Израилем. Первый мирный план провалился из-за нежелания Израиля прекращать боевые действия до ликвидации руководства ХАМАС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.