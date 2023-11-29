Гейм-виннер защитника "Сакраменто" завершил камбэк против "Голден Стэйта": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

25-летний американец стал главным героем встречи с "Голден Стэйтом". На финальных секундах он решился взять инициативу на себя, сместился от правого края в центр и в борьбе с оппонентом набрал два победных пункта от щита.

"Кингз" оформили яркую волевую победу (124:123). Отставание "Сакраменто" в поединке составляло более 20-ти очков. Впрочем, именно команда Монка пробилась в четвертьфинал внутрисезонного турнира. Там калифорнийцы встретятся с "Нью-Орлеаном".

Самым результативным на паркете были представители "Уорриорз" Эндрю Виггинс и Стеф Карри. Оба набрали 29 очков и сделали по 10 подборов. Монк же за 26 минут в игре оформил 21 пункт.

Кто такой Малик Монк

Уроженец штата Арканзас, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Шарлоттом" под 11-м номером драфта НБА-2017.

В составе "Хорнетс" провел четыре сезона. Перед сезоном 2021/22 подписал контракт с "Лейкерс". Задержался в Лос-Анджелесе всего на год, а летом 2022-го поставил подпись под 2-летним соглашением с "Кингз" на 19 млн долларов.

Младший брат бывшего ресивера ряда команд НФЛ Маркуса Монка. В колледже играл вместе с нынешним партнером по команде Де'Ароном Фоксом.