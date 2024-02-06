Мощный данк Леброна после сольного прохода унизил "Шарлотт": момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Король" покорил эпизодом во второй четверти противостояния с "Шарлоттом". На линии штрафных бросков он освободился от опеки Вашингтона, влетел в "краску" и двумя руками вонзил сверху, не заметив сопротивления Ричардса.

Стараниями Джеймса и компании "Лейкерс" отпраздновали непростую выездную победу (124:118). Теперь Лос-Анджелес закрепился в топ-10 Западной конференции НБА. В свою очередь "Шарлотт" – среди неудачников на Востоке.

Леброн провел на паркете более 39-ти минут. За отведенное время он успел набрать 26 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Самым же результативным в поединке стал форвард "Хорнетс" Майлз Бриджес (41 пункт).

Кто такой Леброн Джеймс

Уроженец Акрона (штат Огайо), выступал в местной школе Сент-Винсент – Сент-Мэри. Выбран "Кливлендом" под 1-м номером драфта НБА-2003 и ныне признан одним из сильнейших баскетболистов в истории.

Под эгидой ассоциации дебютировал еще в сезоне 2003/04. В разное время защищал цвета "Кливленда" и "Майами", а в Лос-Анджелес перебрался перед сезоном 2018/19. Форвард завоевал чемпионские перстни НБА с каждой из своих команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новичок года НБА-2004, четырехкратный MVP сезона и 4-кратный MVP финалов ассоциации. В составе сборной США Леброн триумфовал на двух Олимпийских играх (2008, 2012). В 2021 году стал партнером Fenway Sports Group, которой принадлежат бейсбольный "Бостон Ред Сокс" и футбольный "Ливерпуль".