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У Дуди анонсували новий договір з Україною щодо зміцнення співпраці

Фото: Володимир Зеленський і Анджей Дуда (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Артур Родивилов

Польща і Україна працюють над новим договором, який ще більше зміцнить взаємні відносини. Варшава допомагає і продовжуватиме допомагати Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskier Radio 24.

Про це заявив під час візиту до Києва глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч.

"У Польщі щодо України немає іншого порядку денного; вона практично говорить однією мовою з Україною, тому що ми розуміємо, що захист України - це і захист Польщі", - заявив радник президента Дуди.

В Україні Кумоч взяв участь у засіданні групи "Київська ініціатива", де також були присутні держсекретарі та радники президентів України, Польщі, Естонії, Чехії, Латвії, Литви, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час повномасштабного вторгнення на територію України Росія порушила табу, яке було межею безпеки з часів Другої світової війни.

За словами Дуди, Росія має програти у війні з Україною, щоб остання стала частиною вільного світу.

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ПольшаАнджей Дуда