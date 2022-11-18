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У Дуды заявили, что инцидент с ракетой не вызвал напряжения между Польшей и Украиной

Фото: между Польшей и Украиной не возникло напряжения после инцидента с ракетой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Падение ракеты в Польше не вызвало напряжения между польскими и украинскими властями. Для Варшавы было важно выяснить, было ли нападение на страну.

Такое заявление сделал глава Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Якуб Кумох, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

Он объяснил, что США и Польша склоняются к мнению, что упавшая возле границы ракета принадлежала силами ПВО Украины. По его словам, советская ракета не попала в цель, а ее старый механизм самоликвидации не сработал.

Однако в офисе Анджея Дуды учли, что Пшеводув, где упала ракета, имеет такую же широту, как Киев, и ту же долготу, что и Львов.

Представитель канцелярии президента отметил, что Польша не считает инцидент на границе нападением, а скорее несчастным случаем. По его словам, между лидерами стран и их советниками не было даже бурного обмена мнениями.

" Кумох.

Напомним, 15 ноября польские СМИ сообщили о ракетном ударе по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы с Украиной. В результате атаки погибли люди.

Стоит отметить, что украинское руководство выразило мнение, что ракета могла быть российской, поскольку в этот день враг активно обстреливал Украину.

Однако США и Польша склоняются к мнению, что в Польше упала ракета украинской ПВО. Официальные результаты будут по окончании расследования.

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