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Дуда про дзвінки Путіну: треба так закрутити гайки Росії, щоб він сам просив про розмову

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що підтримувати контакт з главою Кремля Володимиром Путіним необхідно лише в тому випадку, якщо він сам просить про розмову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

На нараді польських послів у Варшаві Дуда заявив про повну підтримку України Польщею не тільки у сфері оборони, але й на шляху євроінтеграції. Він наголосив, що Європа повинна підтвердити свою підтримку України і надати статус кандидата в члени ЄС.

Також він зазначив, що Польща зробить все можливе, аби примусити Росію дотримуватися міжнародного права.

"Це означає припинення збройних дій, а по-друге - повне відновлення (Києвом, - ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом”, - наголосив він.

Польський лідер нагадав, що з початку повномасштабної війни Варшава надала військову допомогу на 1,6 млрд доларів. За його словами, Польща постійно тримає контакт, аби знати про потреби України, та створила хаб, який допомагає приймати допомогу з цілого світу допомогу.

"Ці потреби треба задовольняти негайно, оскільки лік іде на хвилини чи години, там немає часу чекати днями чи тижнями", - пояснив Дуда.

Крім того, президент Польщі впевнений, що Росія повинна заплатити Україні репарації у розмірі 750 млрд доларів, а Європа - посилювати санкції та допомогти у післявоєнній відбудові. Дуда закликав дипломатів переконувати політиків, що заморожені кошти росіян потрібно спрямувати на відбудову України.

Глава Польщі також прокоментував розмови європейських лідерів з Путіним. Він впевнений, що контакт з Кремлем підтримувати потрібно, але лише за їх ініціативи.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії, - ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - додав Дуда.

Нагадаємо, що у МЗС Польщі переконані, що ЄС надасть Україні статус кандидата.

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Анджей ДудаПольшаУкраїнаРосійська ФедераціяВолодимир Путін