RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда позвонил Байдену и Зеленскому после возможного удара России по Польше

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 15 ноября, вечером президент Польши Анджей Дуда проводит отдельные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию польского президента в Twitter.

"Продолжается срочный телефонный разговор между президентами Анджеем Дудой и Джо Байденом", - сказано в сообщении канцелярии.

При этом ключевые темы их обсуждений пока остаются неизвестными.

Позже в ведомстве уточнили, что разговор Дуды с американским лидером завершился и он позвонил Зеленскому.

Также в канцелярии добавили, что до этого глава польского государства проводил переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Говорил с президентом Дудой о взрыве в Польше. Я выразил свои соболезнования по поводу гибели людей. НАТО следит за ситуацией, а союзники внимательно консультируются. Важно, чтобы все факты были установлены", - написал Столтенберг в Twitter по итогам разговора.

Обновлено 00:40

Зеленский раскрыл первые детали телефонного разговора с Дудой.

"Говорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Польши от российского ракетного террора. Обменялись имеющейся информацией, выясняем все факты. Украина, Польша, вся Европа и мир должны быть полностью защищены от России - террориста", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что две российских ракеты ударили по селу Пшеводув, которое находится вблизи границы Украины.

После этого Польша приняла решение повысить боеготовность некоторых воинских частей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденПольшаАнджей Дударакетный удар