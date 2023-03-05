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Дуда о войне РФ против Украины: имеет неоколониальный характер

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Агрессия России против Украины имеет неоколониальный характер. Кремль намерен эксплуатировать Киев, в частности, экономически.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Он подчеркнул, что россияне хотят завоевать и эксплуатировать своих соседей, что является продолжением исторического колониализма.

"Империя похищает людей, в том числе детей, и отправляет их вглубь РФ. Украинцы утверждают, что россияне похитили более 100 тысяч детей. Если кто-то не покоряется ее воле - империя убивает. Разве это не звучит знакомо? Не случалось ли такого в истории многих стран? Я говорю это открыто, потому что в прошлом Польша была жертвой жестокой политики соседних империй", - заявил Дуда.

Президент Польши добавил, что поддержка жителей менее развитых стран должна оставаться одним из приоритетов ЕС. При этом он отметил, что эти страны также сильно пострадали в результате вторжения России на Украину, в том числе из-за роста цен на пищевые продукты.

Напомним, ранее министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро призвал Россию прекратить войну против Украины, поскольку ее действия не только дестабилизировали мир, но и повлияли на цены.

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