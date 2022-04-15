Дуда затвердив зміни в законі Польщі про допомогу українцям

Основні поправки стосуються тимчасового допуску до медичної професії та впорядкування реєстрації в системі податкових номерів PESEL.

У законі є положення про тимчасовий допуск лікарів з-за меж Євросоюзу на практику до Польщі для допомоги українським біженцям і про дозвіл воєводи на організацію екстреної медичної допомоги в місцях скупчення громадян України.

Також нововведення дозволять українським біженцям взяти участь у заняттях, які проводить Центр соціальної інтеграції; дозволяє громадянам України надавати психологічну допомогу своїм співвітчизникам, які не володіють польською мовою.

Крім того, зміни в законі стосуються і громадян Білорусі, які прибули до Польщі з України - їм спрощують отримання гуманітарних віз.