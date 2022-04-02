Дуда своїм літаком вивіз онкохворих українських дітей до Італії
Президент Польщі Анджей Дуда своїм літаком вивіз онкохворих українських дітей до Італії. Їх лікуватимуть в одній з лікарень Риму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"Разом з нами до Риму прилетіли українські діти, яким у дитячій лікарні немовляти Ісуса (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) готують лікування онкологічних захворювань. Наймолодша серед дітей - малятко Вікторія, яка народилася за два місяці до російської агресії в Україні", - зазначив Дуда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Японія має намір забрати кількох українських біженців з Польщі.
Зазначимо, Польщі прийняла у себе понад 2 млн українських біженців з початку війни Росії проти України.
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