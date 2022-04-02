Президент Польщі Анджей Дуда своїм літаком вивіз онкохворих українських дітей до Італії. Їх лікуватимуть в одній з лікарень Риму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Разом з нами до Риму прилетіли українські діти, яким у дитячій лікарні немовляти Ісуса (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) готують лікування онкологічних захворювань. Наймолодша серед дітей - малятко Вікторія, яка народилася за два місяці до російської агресії в Україні", - зазначив Дуда.