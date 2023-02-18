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Дуда сказал, когда Украина получит от Польши танки Leopard и PT-91

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Польша планирует передать Украине Leopard 2 в течении месяца-двух. В этот срок планируют отправить и танки PT-91 (модернизированная версия Т-72).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского президента Анджея Дуду в интервью Укринформу.

"Я думаю, что этот срок (один-два месяца - ред.) абсолютно реален, учитывая продолжительность курса обучения по комплексному обслуживанию танков Leopard, который украинские военные в настоящее время проходят в Свентошуве (танковый полигон на юго-западе Польши - ред.)" , - сказал Дуда.

Он добавил, что сейчас на территории Польши украинские военные продолжают обучение на танках и тренажерах, также проходит полная подготовка по обслуживанию танков.

Напомним, ранее в Минобороны Польши заявляли, что первые танки Leopard 2 поступят в Украину в марте.

В конце января стало известно о том, что Варшава передаст Киеву еще несколько десятков танков PT-91 Twardy. Детальнее об их характеристиках читайте в материале РБК-Украина.

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