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НАТО ежегодно помогает Украине на 40 млрд долларов и должно делать это дальше, - Столтенберг

Брюссель, Вторник 11 июня 2024 17:51
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НАТО ежегодно помогает Украине на 40 млрд долларов и должно делать это дальше, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Североатлантический альянс с начала полномасштабного вторжения помогает Украине. И эту поддержку нужно сохранять и дальше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг подчеркнул, что на саммите НАТО он ожидает, что члены Альянса примут решение о дальнейшем усилении сдерживания и обороны в отношении российской агрессии в Украине.

"НАТО в координации тренировок и помощи Украине, а также возьмут на себя долгосрочные финансовые обязательства", - заявил генсек.

Столтенберг напомнил, что с начала полномасштабной российской агрессии НАТО оказывает Украине финансовую поддержку.

"Со времени полномасштабного вторжения России в 2022 году члены Альянса предоставляют Украине военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро ежегодно. Мы должны поддерживать этот уровень поддержки столько, сколько потребуется", - подчеркнул он.

Он также отметил, что надежная и долгосрочная поддержка дает российскому диктатору Владимиру Путину четкий сигнал, что он не может нас переждать.

Напомним, что недавно мы сообщали, что генеральный секретарь НАТО собирался просить союзников ежегодно выделять около 40 млрд евро в год на военную помощь Украине.

Мы также сообщали, что сегодня Столтенберг назвал задачи саммита НАТО.

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