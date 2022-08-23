Дуда закликав ліквідувати "Північний потік-2"

"Я хотів би нагадати, що "Північний потік-2" почав діяти після захоплення Криму, немає повороту до звичайного бізнесу з Росією, немає повороту до таких зв'язків коли вона воює проти України, окупує її території. Зміна політики на Заході це не просто припинення "Північного потоку-2", але також цілковита його ліквідація, демонтаж", - зазначив Дуда.

Нагадаємо, це вже не перший заклик президента Польщі щодо необхідності необхідність посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Раніше Дуда вже закликав до демонтажу уже побудованого газопроводу "Північний потік-2", оскільки "такі проекти є політичними".

Зазначимо, сьогодні, 23 серпня стартував другий саміт Кримської платформи. У ньому беруть участь представники близько 60 країн світу. Цього разу саміт проводиться дистанційно, через повномасштабну війну в Україні.

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