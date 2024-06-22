Дуда прилетел в Китай к Си Цзиньпину. Среди тем встречи будет Украина

Президент Польши Анджей Дуда прилетел в Китай в субботу, 22 июня. В ходе визита он планирует встретиться с главой Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить войну РФ против Украины и не только.

"Этот визит имеет большое значение для нашей безопасности в Европе. Мы знаем, что Китай - сверхдержава, мы знаем, что у него дружеские отношения не только с Беларусью, но и с Россией, и Россия сегодня является агрессором в Украине. И именно об этом я хотел бы поговорить с президентом Си Цзиньпином", - говорил польский президент перед визитом.

Дуда также хочет обсудить с Си Цзиньпином поведение Беларуси, в частности, ее гибридные атаки против Польши с помощью нелегальных мигрантов. Китай мог бы поставлять свои товары в Европу через Беларусь, но железнодорожный путь через Польшу ограничен из-за пограничных провокаций Беларуси.