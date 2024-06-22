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Дуда прилетел в Китай к Си Цзиньпину. Среди тем встречи будет Украина

Китай, Суббота 22 июня 2024 22:39
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Дуда прилетел в Китай к Си Цзиньпину. Среди тем встречи будет Украина Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Польши Анджей Дуда прилетел в Китай в субботу, 22 июня. В ходе визита он планирует встретиться с главой Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить войну РФ против Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Польши.

"Этот визит имеет большое значение для нашей безопасности в Европе. Мы знаем, что Китай - сверхдержава, мы знаем, что у него дружеские отношения не только с Беларусью, но и с Россией, и Россия сегодня является агрессором в Украине. И именно об этом я хотел бы поговорить с президентом Си Цзиньпином", - говорил польский президент перед визитом.

Дуда также хочет обсудить с Си Цзиньпином поведение Беларуси, в частности, ее гибридные атаки против Польши с помощью нелегальных мигрантов. Китай мог бы поставлять свои товары в Европу через Беларусь, но железнодорожный путь через Польшу ограничен из-за пограничных провокаций Беларуси.

"У Китая есть отношения с Беларусью, традиционно дружеские. Я хотел бы представить эту ситуацию президенту Си Цзиньпину. И рассказать, с чем мы сталкиваемся", - отмечал польский лидер.

Напомним, в мае трехдневный визит в Китай совершил немецкий канцлер Олаф Шольц. Визит немецкого лидера был призван устранить разногласия по разным вопросам, включая торговую практику Китая и его поддержку России.

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Анджей Дуда Польша Китай Си Цзиньпинь Война России против Украины
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