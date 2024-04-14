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Шольц начал трехдневный визит в Китай: что известно

Китай, Воскресенье 14 апреля 2024 08:59
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Шольц начал трехдневный визит в Китай: что известно Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Канцлер Германии Олаф Шольц начал свой трехдневный тур по Китаю 14 апреля. Этот визит станет самым продолжительным с момента его вступления в должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Визит, как пишет издание, призван "укрепить связи с главным торговым партнером Германии и устранить разногласия по вопросам, включая торговую практику Китая и его поддержку России".

"Шольц, который путешествует с несколькими немецкими руководителями, начал свое путешествие с юго-западного мегаполиса Чунцина. Он также посетит Шанхай и Пекин, где встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном", - говорится в статье.

Известно, что по прибытии Шольц осудил иранские удары по Израилю "самым решительным образом". По данным правительственных источников, во время полета Шольц был в курсе событий на Ближнем Востоке. Немецкие официальные лица заявили, что Пекин может сыграть положительную роль в охлаждении быстро растущей напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, 14 апреля Шольц посетит завод по производству водородных топливных элементов немецкого поставщика автомобилей Bosch (ROBG.UL) в Чунцине, "привлекая внимание к зоне растущей напряженности".

Отношения Германии и Китая

В прошлом году Китай сыграл посредническую роль между Ираном и Саудовской Аравией, и агентство Reuters сообщило, что Китай попросил Иран помочь сдержать нападения на корабли в Красном море со стороны хуситов, поддерживаемых Ираном, иначе они рискуют нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

Тем не менее, общая позиция Берлина по Китаю стала более критической после войны на Украине. В прошлом году Германия также опубликовала свою первую стратегию по Китаю, описывая "несправедливую практику" и риски для цепочек поставок в потенциальном конфликте из-за Тайваня и призывая к "снижению рисков".

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