Дуда підписав закон про судову реформу

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що стосується судової реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Закон вносить зміни до законів про систему загальних судів і про Верховний суд і запроваджує, зокрема, дисциплінарну відповідальність суддів за дії або бездіяльність, які можуть унеможливити або значно ускладнити функціонування правосуддя.

Як повідомляє портал Onet.pl, офіційний представник польського уряду Пьотр Мюллер назвав нововведення "елементом, стабілізуючим систему правосуддя" і заявив, що радий такому рішенню президента.

Нагадаємо, 20 грудня Сейм Польщі прийняв поправки до законопроекту про реформу судової системи, який викликав суперечки в суспільстві і спричинив акції протесту. Правки підтримали 233 депутати, 205 - проголосували проти, 10 утрималися.

Крім того, Польщі судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством Євросоюзу та законодавством Польщі.

Додамо, що Єврокомісія в минулому році вирішила подати в суд Євросоюзу позов на Польщу після прийняття судової реформи. Зокрема, Єврокомісія вважає судову реформу Польщі як порушення законодавства Євросоюзу. Зокрема, Варшави звинувачують у "підриві принципу незалежності судових органів".

Судова реформа може спровокувати вихід країни з Євросоюзу. Є протиріччя між законодавством ЄС та законодавством Польщі.