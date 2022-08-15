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Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР на Варшавському кладовищі

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Варшава, Понеділок 15 серпня 2022 01:07
Дуда вшанував пам'ять воїнів УНР на Варшавському кладовищі Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Польщі Анджей Дуда на Варшавському кладовищі вшанував пам'ять воїнів УНР, які загинули в боротьбі з більшовицькою Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Польщі.

Дуда став на коліно перед полеглими українськими воїнами під час покладання квітів.

"Дуда на православному кладовищі у Варшаві вшанував пам'ять воїнів Української Народної Республіки, які в 1920 році разом з солдатами Війська Польського билися проти більшовиків", - йдеться в повідомленні.

День Війська Польського випадає на 15 серпня і є державним вихідним. Його приурочили до Варшавської битви 1920 року, яка стала переломною в радянсько-польській війні.

Нагадаємо, раніше Дуда говорив, що Захід не зможе змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

При цьому він вважає, що підтримувати контакт з Путіним необхідно лише в тому випадку, якщо він сам просить про розмову.

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Анджей Дуда
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