Дуда после встречи с Трампом: мы не должны позволить России победить Украину

Президент Польши Анджей Дуда встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры, в частности, обсуждали войну РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Дуда и Трамп встретились во время конференции консерваторов CPAC. После этого президент Польши дал интервью. Он заявил, что Трамп "хочет прекратить кровопролитие в Украине".

"Мы не должны позволить России победить Украину" - сказал Дуда.

По мнению польского президента, "без американской поддержки Украина не переживет эту войну", а глядя на то, какая Россия и диктатор Владимир Путин, для которого жизни российских солдат не имеют значения, - "эту войну надо как-то закончить".

При этом он подчеркнул, что война должна закончиться справедливым миром с гарантией, что война не вернется и Россия больше ни на кого не нападет.

Говоря о возможном визите Дональда Трампа в Польшу, президент отметил, что пока нет возможной даты, но саммит Трех морей, запланированный на конец апреля, является "тяжелой датой" для американской стороны.

Дуда также сказал, что напомнил Трампу о том, с кем придется вести переговоры и что Путин - офицер КГБ.