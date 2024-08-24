Дуда: переданные Украине польские танки воюют под Курском

Польские танки, которые были переданы Украине, находятся на поле битвы. Танки PT-91 "Твердый" сейчас воюют в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.
Дуда подчеркнул, что Польша с умилением наблюдает за тем, как Украина использует оказанную ими помощь для одержания победы на поле боя.
"Мы с умилением смотрим, как переданные нами танки PT-91 "Твердый" на поле битвы защищают Украину, борются в районе Курска, где Украина показывает, что имеет силу и может контратаковать, когда показывает, что война не может быть безнаказанной", - заявил президент Польши.
Напомним, что сегодня, 24 августа, это значит, что украинцы отмечают уже 33 годовщину Независимости Украины.
По случаю Дня независимости Украины в Киев прибыл один из партнеров, а именно - президент Польши.
Во время торжественного выступления Дуда выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится.
Напомним, что уже несколько недель, как военные ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области. Сейчас известно, что под контролем Украины находится уже более 90 населенных пунктов России.
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