Дуда: переданные Украине польские танки воюют под Курском

День независимости Украины

Напомним, что сегодня, 24 августа, это значит, что украинцы отмечают уже 33 годовщину Независимости Украины.

По случаю Дня независимости Украины в Киев прибыл один из партнеров, а именно - президент Польши.

Во время торжественного выступления Дуда выразил надежду, что война России против Украины скоро завершится.

Операция в Курской области

Напомним, что уже несколько недель, как военные ВСУ проводят наступательную операцию в Курской области. Сейчас известно, что под контролем Украины находится уже более 90 населенных пунктов России.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал основные задачи операции в Курской области.

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