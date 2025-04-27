Дуда озвучил свой приоритет на фоне переговоров Зеленского и Трампа

"Я надеюсь, что там (во время встречи, - ред) царит особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое главное - это интересы Польши и поляков", - подчеркнул он.

Дуда почеркнул, что в интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром.

"Он также даст нам гарантию, чтобы мы могли по-настоящему мирно развиваться, не опасаясь нападений", - добавил польский президент.