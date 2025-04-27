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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Дуда озвучил свой приоритет на фоне переговоров Зеленского и Трампа

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Польши Анджей Дуда высказался о встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Ватикане 26 апреля. Он назвал, что для него остается главным.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на его интервью Polsat News.

"Я надеюсь, что там (во время встречи, - ред) царит особый дух, который может вдохновить на новые решения и идеи, которые помогут положить конец этой войне. Для меня самое главное - это интересы Польши и поляков", - подчеркнул он. 

Дуда почеркнул, что в интересах Польши и поляков, чтобы эта война закончилась справедливым миром.

"Он также даст нам гарантию, чтобы мы могли по-настоящему мирно развиваться, не опасаясь нападений", - добавил польский президент.

Встреча Зеленского и Трампа

26 апреля в Ватикане прошли похороны Папы Римского Франциска, который ушел из жизни 21 апреля. Тысячи верующих и около 50 мировых лидеров собрались на церемонию.

Во время мероприятия состоялась личная встреча Зеленского и Трампа - их первый разговор после конфликта в Белом доме 28 февраля.

Предполагалось, что Зеленский и Трамп проведут переговоры и после поминальной церемонии, но позже их отменили.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с Трампом продуктивным.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаПольшаАнджей ДудаДональд ТрампВойна в Украине