RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда відповів на погрози з боку Росії нецензурним польським прислів'ям

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Польщі Анджей Дуда на пресконференції в Брюсселі відповів на питання про загрози своїй країні з боку Росії польською приказкою. Він підкреслив, що поляки хочуть жити в мирі і ніколи ні на кого не нападали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

"У Польщі така приказка - нецензурна, правда: "не лякай, не лякай... (а то сам обробишся" - ред.)", - сказав Дуда.

Польський лідер додав, що поляки - це нація, яка хоче жити в мирі і ніколи ні на кого не нападав, особливо за останнє століття. "Але ми повинні бути готові до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша Вітчизна настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", - підкреслив Дуда.

Він також закликав Росію припинити бомбардування в Україні будинків, в результаті яких гинуть мирні жителі. За його словами, в результаті російських ударів Київ місцями нагадує Варшаву в 1944 році. Дуда додав, що припинення вогню зіграє на руку армії Росії.

"Їм (російським військовим - ред.) потрібен час для перегрупування. Якби мова зайшла про припинення вогню, то воно повинно супроводжуватися виведенням російських військ", - уточнив польський лідер.

Нагадаємо, 24 березня Сейм Польщі визнав Володимира Путіна військовим злочинцем і засудив дії російських військових в Україні.

Війна Росії проти України триває 30-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаПольшаВійна Росії проти України