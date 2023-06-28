Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь

НАТО должен принять "конкретные решения" из-за перекидывания наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси могут представлять потенциальную опасность для региона. Так, Дуда отметил, что они могут создавать угрозу для Украины с севера, поддерживать миграционное давление на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией или иметь какие-то другие задачи, направленные против НАТО. При этом реальные задачи наемников пока не известны.
"Но учитывая, что одновременно с этим Владимир Путин реализует политику переноса ядерного оружия на территорию Беларуси, это значимые факты. Мы не сомневаемся, что они меняют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения НАТО", - сказал Дуда.
Польский президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть подробно рассмотрен НАТО. Дуда отметил, что ожидает "конкретных решений" по этому поводу от Альянса.
Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.
Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.
Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.
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