RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда ожидает конкретных решений НАТО из-за переброски "вагнеровцев" в Беларусь

Фото: президент Польшу Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО должен принять "конкретные решения" из-за перекидывания наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польшу Анджея Дуду на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси могут представлять потенциальную опасность для региона. Так, Дуда отметил, что они могут создавать угрозу для Украины с севера, поддерживать миграционное давление на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией или иметь какие-то другие задачи, направленные против НАТО. При этом реальные задачи наемников пока не известны.

"Но учитывая, что одновременно с этим Владимир Путин реализует политику переноса ядерного оружия на территорию Беларуси, это значимые факты. Мы не сомневаемся, что они меняют архитектуру безопасности в нашем регионе, особенно с точки зрения НАТО", - сказал Дуда.

Польский президент подчеркнул, что этот вопрос должен быть подробно рассмотрен НАТО. Дуда отметил, что ожидает "конкретных решений" по этому поводу от Альянса.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились об отходе Пригожина с частью наемников в Беларусь.

Ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса. В Литве и Латвии заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность при перевороте Пригожина. Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьПольшаАнджей ДудаЧВК Вагнера