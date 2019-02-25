Дуда звинуватив УПА і СС "Галичина" у погромі в Гуті Пеняцькій

Мова йде про знищення польського села в 1944 році

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Украинскую повстанческую армию (УПА) и дивизию СС "Галичина" в уничтожении польского села Гута Пеняцкая (Бродовский район, Львовская область) в 1944 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Дуды участникам церемонии памяти жертв погрома.

В письме Дуда отметил, что 75 лет назад от рук союзников Гитлера погибли жители Гуты Пеняцкой.

"Геноцид, совершенный солдатами дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших преступлений, которые мы называем убийством польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине… "Польские паны" здесь не умирали, как говорили украинские националисты. Тысячи простых людей были убиты. Их единственной "ошибкой" была польская речь и самобытность, верность традициям и любовь к Польше. Их убили, потому что они были поляками", - отметил Дуда.

Отметим, массовое убийство в Гуте Пеняцкой произошло 28 февраля 1944 года в ответ на активность партизан. По официальной польской версии, геноцид проходил при участии дивизии СС "Галиция", отдельных членов УПА и украинских полицаев. Более 500 жителей сожгли заживо в костеле и собственных домах, после войны населенный пункт не восстанавливался.

Комиссия по запросу о военных преступниках в Канаде (комиссия Жюля Дешена) в докладе от 1986 года оправдала солдат СС "Галичина" в погроме в Гуте Пеняцкой. Кроме того, немецкие документы также не подтверждают участие украинских националистов в преступлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова снять мораторий на эксгумацию поляков. Об этом стало известно после того, как Конституционный суд Польши стал на сторону Украины в споре об ИНП.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал исторические споры между Украиной и Польшей "эмоциональной дискуссией".