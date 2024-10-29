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Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29

Польша, Вторник 29 октября 2024 15:55
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Дуда назвал условие, при котором Польша может передать Украине свои истребители МиГ-29 Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Польша готова передать Украине свои истребители МиГ-29. Однако лишь при условии, что союзники по НАТО будут гарантировать безопасность воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире Radio Zet.

Дуда отметил, что Польша уже задекларировала готовность передать Украине истребители МиГ-29, но при условии обеспечения безопасности воздушного пространства союзниками.

"...Когда западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию", - добавил президент Польши.

Польша может передать Украине МиГ-29

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский, во время пресс-конференции, заявил, что Украиненужны польские МиГ-29. Но решения о поставках пока нет. В частности, он отметил необходимость решения со стороны Польши относительно сбивания вражеских дронов и ракет над украинской территорией, которые летят в направлении польского воздушного пространства.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29 только после получения новых истребителей, которые были заказаны у союзников.

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