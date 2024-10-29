ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дуда назвав умову, за якої Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29

Польща, Вівторок 29 жовтня 2024 15:55
UA EN RU
Дуда назвав умову, за якої Польща може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Польща готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29. Однак лише за умови, що союзники по НАТО гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі Radio Zet.

Дуда зазначив, що Польща вже задекларувала готовність передати Україні винищувачі МіГ-29, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

"...Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію", - додав президент Польщі.

Польща може передати Україні МіГ-29

Нагадаємо, у серпні президент Володимир Зеленський, під час пресконференції, заявив, що Україні потрібні польські МіГ-29. Але рішення про постачання поки що немає. Зокрема він зауважив на необхідності рішення з боку Польщі щодо збиття ворожих дронів та ракет над українською територією, які летять у напрямку польського повітряного простору.

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Польща Анджей Дуда Допомога Україні Військова допомога Миг-29 Війна в Україні
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів