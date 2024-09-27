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Дуда об исторических вопросах с Украиной: надеюсь на прорыв, а не шантаж

Пятница 27 сентября 2024 15:12
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Дуда об исторических вопросах с Украиной: надеюсь на прорыв, а не шантаж Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украине и Польше следует достичь прорыва в проблемных исторических вопросах. Решение путем "шантажа" не принесет хороших результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуды в интервью Polsat News .

Как отметил Дуда, во время визита в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генассамблеи Организации Объединенных Наций, он имел короткую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же лидеры стран "перекинулись несколькими словами", обсудили ситуацию на фронте, но не касались темы Волынской трагедии.

В то же время он отметил, что проблемные исторические вопросы неоднократно поднимались ранее. Результатом разговоров было, в частности, совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении в кафедральном соборе в Луцке, где чествовали жертв Волынской трагедии.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я не хотел бы, чтобы это происходило путем шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", - пояснил он.

Что предшествовало

Недавно глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава не должна одобрять членство Украины в Европейском Союзе (ЕС), пока не будет решен вопрос о волынской трагедии 1943 года. Позже Дуда заявил, что блокирование будет соответствовать политике диктатора Владимира Путина, но добавил, что Киев и Варшава должны найти согласие по сложным вопросам, в том числе историческим.

В частности 28 августа, бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если начать копаться в истории, то украинцы и поляки могут упрекать друг друга за те или иные плохие вещи. Поэтому необходимо строить будущее вместе, а историю оставить историкам. Соответствующее заявление возмутило главу польского правительства Дональда Туска.

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