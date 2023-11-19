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Дуда поручил создать правительство Моравецкому. Туск отреагировал на выпад в свою сторону

Воскресенье 19 ноября 2023 20:22
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Дуда поручил создать правительство Моравецкому. Туск отреагировал на выпад в свою сторону Фото: Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать правительство Матеушу Моравецкому из-за того, что его партия победила на парламентских выборах. При этом Дуда критично отозвался в сторону Дональда Туска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sieci и Twitter Туска.

Дуда в интервью СМИ заявил, что представители Гражданской коалиции, Левых и Третьего пути не убедили его в том, чтобы отказаться от традиции, согласно которой формирование правительства поручают победителю.

"Согласно действующей конституции, все президенты, включая моих предшественников, президентов Александра Квасьневского, Леха Качиньского и Бронислава Коморовского, всегда доверяли миссию формирования правительства партии-победителю. На нынешних выборах победила Право и справедливость", - заявил он.

Отметим, что интервью Дуды вышло с достаточно критическим названием "Туск не будет моим премьером".

При этом Дуда заявил, что во время переговоров представители политических лагерей были выслушаны разные мнения. В частности, те, которые касаются суверенитета Польши.

Глава Гражданской коалиции Дональд Туск отреагировал на интервью Дуды.

"Туск не будет моим премьер-министром", – сказал президент Дуда. Подтверждаю. Не буду", – написал он.

Позиция нового премьера

Туск заявил, что его приоритетом является возобновление отношений с блоком, который приостановил финансирование из-за опасений по поводу разрушения независимых институтов в Польше и верховенства закона. Его правительство ждет тяжелая работа по завершению реформ, чтобы получить доступ к финансированию в общей сложности в 60 млрд евро.

Лидер оппозиции отправился в Брюссель через несколько дней после голосования 15 октября, пообещав добиться выделения средств в этом году.

"Мы, конечно, ждем нового правительства, чтобы увидеть, можно ли предусмотреть определенное количество реформ, мы оценим то, что было сделано за последние месяцы", - заявил Дидье Рейндерс, европейский комиссар по вопросам юстиции, журналистам в Брюсселе в среду перед встречей министры внутренних дел.

Союзники Туска подписали коалиционный пакт на прошлой неделе, но новую коалицию придется подождать до следующего месяца, чтобы прийти к власти после того, как президент Анджей Дуда назначил действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого, чтобы тот сделал первую попытку сформировать правительство. У премьер-министра от "Права и Справедливости" на это будет около месяца, и это вряд ли возможно без большинства.

Если Моравецкий терпит неудачу, решение будет передано в парламент, который должен назначить Туска. Согласно парламентской процедуре, победитель выборов может вступить в должность уже 11 декабря.

Результаты выборов в Польше

Напомним, что по итогам выборов победила правящая партия "Право и справедливость", набравшая 35,38% голосов. На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" - 30,70%, далее - "Третий путь" (14,40%), "Ливица" (8.61%) и крайняя права и антиукраинская "Конфедерация" (7,16%).

"Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Ливица" получают шанс сформировать правительство.

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Дональд Туск
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