Дуда анонсував візит в деокупований Крим та об'єднав гімни України та Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував візит в Крим після його повернення під контроль України. Польський лідер запропонував президенту України показати йому півострів.

Про це Дуда сказав на другому саміті Кримської платформи у Києві.

Так, виступаючи на відкритті саміту, Дуда зазначив, що ніколи не був у Криму, але переконаний, що відвідає півострів.

"Крим - український, я вірю, пане Володимире, що ви покажете мені Крим, я буду там, побуваю на цьому півострові українському", - сказав він, звертаючись до президента України Володимира Зеленського.

Глава Польщі також наголосив, що його країна є надійним тилом для України та справжнім домом для українських біженців.

"Сьогодні ми маємо російську навалу, Польща - це ваш тил, ваша домівка, це ваші брати і сестри. Це родина для всіх ваших біженців. Ми не маємо суперечок, всі президенти Польші сказали б те саме. Ми з вами. Мій друже, Володимире, дорогі українські брати: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła (строка з гімну Польші - "Ще Польща не згинула", - ред.), разом до перемоги", - завершив свій виступ Дуда.