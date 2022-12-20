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Лидер "Сент-Луиса" устроил разгром "Ванкувера" и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео

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Ванкувер, Вторник 20 декабря 2022 11:54
Лидер "Сент-Луиса" устроил разгром "Ванкувера" и возглавил топ-3 звезд вечера НХЛ: видео Фото: Джордан Кайру (крайний слева) оформил первый хет-трик в карьере (tsn.ca)
Автор: Антон Федорцив

Крайний нападающий "Сент-Луис Блюз" Джордан Кайру набрал четыре пункта против "Ванкувер Кэнакс" и стал главной звездой очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

После безголевого первого периода 24-летний канадец открыл счет в середине второй 20-минутки. В затяжной атаке "Блюз" вингер гостей нанес классный бросок с линии правой зоны вбрасывания. А под занавес периода он принял участие в голевой атаке с шайбой Томаса.

Еще дважды Кайру отличился в финальные 20 минут. Сначала уроженец Онтарио забросил из центральной зоны после передачи Тарасенко. Затем "Сент-Луис" классно разыграл лишнего с выводом нападающего на ударную позицию перед воротами – 5:1 в итоге.

Для Кайру этот хет-трик стал первым в матчах сильнейшей лиги планеты. В нынешнем сезоне он набрал 32 очка, оформив поровну голов и передач (по 16). В данный момент лучшей кампанией канадского хоккеиста остается сезон 2021/22 – 84 пункта (34 шайбы, 50 ассистов).

В топ-3 также попали два вратаря. Александр Георгиев из "Колорадо" совершил 26 сэйвов, а "Эвеланш" одолели "Нью-Йорк Айлендерс" в серии буллитов после нулевой ничьей. Голкипер островитян Илья Сорокин в свою очередь оформил 46 сэйвов, но проиграл.

К слову, накануне нападающий "Миннесоты" Капризов возглавил хит-парад звезд с шайбой и двумя ассистами.

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