Дубинского признали виновным в коррупционном правонарушении

В тексте заявления не указано имя и фамилия нардепа, однако 8 ноября прошлого года ГБР сообщало, что вручило нардепу Дубинскому протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Что сделал Дубинский

По материалам следствия установлено, что в августе и октябре 2023 года народный избранник обратился в Минздрав Украины и ГБР с депутатскими обращениями, в которых поднимались вопросы, представляющие его частный интерес.

В частности, в своих обращениях он интересовался рассмотрением вопроса о выдаче ему разрешения на выезд за границу, что является предметом уголовного дела, где депутат выступает фигурантом.

Также он пытался давить на следствие, требуя инициировать проверки руководства правоохранительных органов, расследующих уголовные производства, в которых депутат выступает в качестве подозреваемого.

Как его наказали

После вступления решения в законную силу сведения о нардепе будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Также суд обязал его уплатить штраф, однако у Дубинского есть 10 дней для обжалования решения суда.

Дела Дубинского

Напомним, что скандальный нардеп Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.Тогда в рамках этого дела у нардепа проводились обыски.

Дубинский также фигурирует в деле об организации незаконных выездов через границу Украины. Ему объявили подозрение за схему с выездом "уклонистов" и тоже проводили обыски у нардепа.

Позже Дубинскому объявили подозрение еще и в государственной измене. По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

Впоследствии Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Дубинскому, его отправили под стражу. Позже скандальный нардеп заявил, что его якобы избили в Киевском СИЗО.

Подробно о Дубинском, громкие скандалы с его участием и в чем подозревают нардепа - читайте в материале РБК-Украина "Иск "Буратино". Кто такой Александр Дубинский и в чем его подозревают".