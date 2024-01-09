RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дубинского будут судить за подделку документов для выезда за границу

Фото: Александр Дубинский, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Народного депутата Александра Дубинского будут судить за подделку документов для выезда за границу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Что случилось

Согласно расследованию, Дубинский внес ложные сведения в официальные документы, которые позволили ему выехать за границу. 

"Он подготовил заявление от своего имени, на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение", - пишет пресс-служба. 

Получив документ народный депутат самостоятельно пересек государственную границу на следующий день после выезда его отца. После этого последний вернулся в Украину гораздо раньше, чем Дубинский. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе.

"Согласно полученной информации во время пребывания за границей он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога - ч. 1 ст. 366 УК.

Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ДБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. После этого ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. Как утверждало следствие, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

Уже в ноябре правоохранители провели новые обыски у народного депутата. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги.

Более того, позже ему сообщили о подозрении еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора