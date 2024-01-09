Дубинского будут судить за подделку документов для выезда за границу

Что случилось

Согласно расследованию, Дубинский внес ложные сведения в официальные документы, которые позволили ему выехать за границу.

"Он подготовил заявление от своего имени, на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи со срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение", - пишет пресс-служба.

Получив документ народный депутат самостоятельно пересек государственную границу на следующий день после выезда его отца. После этого последний вернулся в Украину гораздо раньше, чем Дубинский. Народный избранник находился за пределами Украины более месяца на отдыхе.

"Согласно полученной информации во время пребывания за границей он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде", - добавляет пресс-служба.

Что угрожает

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога - ч. 1 ст. 366 УК.

Санкция статьи предусматривает до трех лет тюрьмы.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ДБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. После этого ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. Как утверждало следствие, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

Уже в ноябре правоохранители провели новые обыски у народного депутата. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги.

Более того, позже ему сообщили о подозрении еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО.