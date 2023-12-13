У Дубинского не спешат с рассмотрением дела против нардепа: суд ограничил срок

Суд ограничил сроки ознакомления с материалами дела против нардепа Александра Дубинского. Затем обвинительный акт будет передан в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

ГБР не указывает имя и фамилии нардепа, против которого открыто уголовное производство, но, судя по открытой информации, речь идет о Дубинском.

Дело касается служебного подлога документов для выезда за границу. В ходе заседания было установлено, что подозреваемый и его защитники намеренно затягивают с ознакомлением с материалами дела, чтобы искусственно затянуть передачу обвинительного акта в суд.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и ограничил срок рассмотрения дела до 29 декабря.

Дела против Дубинского

В августе 2023 года СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Александра Дубинского. Позже народному депутату сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение.

В начале ноября правоохранители пришли с обысками к Дубинскому в рамках другого дела. Выяснилось, что нардеп организовал схему для выезда за границу родственника его супруги. Тот должен был перегнать элитный автомобиль Дубинского из Молдовы в Вену.

Позже Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дубинскому еще и в государственной измене. По информации правоохранителей, нардеп мог входить в состав преступной организации, сформированной российским Главным разведывательным управлением.

Сейчас Дубинский находится в СИЗО. Недавно нардеп заявил, что он был избит в следственном изоляторе, но полиция не подтвердила этот факт.