Дубінський більше не голова "Слуги народу" в Київській області

Народний депутат Олександр Дубінський більше не очолює київську обласну організацію партії "Слуги народу". Сьогодні місцевий осередок обрав нового керівника.

Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній раді Євгенія Кравчук

"Так, можу підтвердити, сьогодні вранці відбулася конференція обласного осередку та на конференції головою обрали народного депутата Андрія Мотовиловця. Відповідно, Дубинський автоматично втратив членство у керівному органі партії - Національній раді громад", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, раніше на з'їзді "Слуги народу" затвердили нову редакцію статуту, згідно з якою створюється новий керівний орган - Національна рада громад, до якого входитимуть голови всіх обласних організацій.

Київська обласна організація відразу заявила про неприпустимість участі в цій раді Дубінського. Незважаючи на виключення з фракції, він доcі очолював обласний осередок.

У січні США звинуватили його у втручанні в американські вибори і внесли до списку санкцій. Після цього Дубінського виключили з фракції у Верховній раді.