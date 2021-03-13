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В "Слузі народу" назвали неприпустимим призначення Дубінського до керівного органу партії

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 23:45
В "Слузі народу" назвали неприпустимим призначення Дубінського до керівного органу партії Фото: Олександр Дубінський (instagram.com/dubinskypro)
Автор: Даша Харченко

Київська обласна організація партії "Слуга народу" заявила про неприпустимість входження до керівного органу - Національної ради громад - нинішнього її очільника Олександра Дубінського. Питання його можливого усунення розглянуть 14 березня.

Про це йдеться на сайті партії "Слуга народу".

Розпорядження про скликання конференції видав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на вимогу членів Київської обласної організації.

"Партійці заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад теперішнього очільника обласної організації Олександра Дубінського. Також вони обурені тим, що позиція деяких членів організації щодо подальшого перебування його на посаді очільника, і тим паче автоматичне входження пана Дубінського до керівних органів партії – видається за позицію всієї організації", - зазначають у пресслужбі партії.

Зазначається, що саме тому партійці висунули вимогу ініціювати скликання позачергової конференції обласної організації.

Нагадаємо, на початку січня США ввели санкції проти нардепа Олександра Дубінського. Вашингтон звинуватив його у співпраці з Андрієм Деркачем, якого у США називають "російським агентом". Санкції стосувалися втручання в американські вибори.

Після цього в Офісі президента пообіцяли покарати причетних до втручання у вибори президента США, попри партійну приналежність.

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