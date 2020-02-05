Держстат роз'яснив методику оцінки населення в проекті Дубілета

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Методика включала декілька етапів, у тому числі і кількість мобільних абонентів - 0,89

Державна служба статистики надала роз'яснення щодо методики, яку використовували учасники проекту "Оцінка чисельності наявного населення України". Про це йдеться в повідомленні Держстату, розміщеному на сайті Кабінету міністрів.

Як зазначається в повідомленні, оцінка чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року стала результатом експериментальних розрахунків за методологією, яка створювалася робочою групою, до якої входив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Держстат спростовує інформацію щодо невиконання робіт з оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року (по регіонах України) та отримання оцінки чисельності наявного населення України 37 млн 289 тис. осіб шляхом звичайних математичних операцій (множенням на 0,888)", - йдеться в повідомленні.

За даними Держстату, роботи щодо отримання оцінки чисельності наявного населення України тривали із жовтня по грудень 2019 року і включали отримання знеособлених та агрегованих даних: з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо осіб у віці більше 60 років; з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років; з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; від операторів мобільного зв'язку; щодо перетинання громадянами України та іноземцями державного кордону України.

Крім того, було проведено статистичного спостереження щодо користування домогосподарствами послугами мобільного зв'язку (отримано відповіді від 26,7 тис. домогосподарств).

Потім було проведено звіряння даних з реєстрів зі статево-віковою структурою населення України, яку веде Держстат.

Потім відбулося проведення розрахунки оцінки чисельності населення трьома методами станом на 1 грудня 2019 року та отримання її узагальненого значення.

Отримані в знеособленому та агрегованому вигляді дані про кількість абонентів мобільного зв’язку розраховували компанії Київстар, Vodafone та Lifecell окремо, але за спільною методикою.

Завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України; Володимир Саріогло зазначив, що проведення статистичного спостереження щодо користування домогосподарствами послугами мобільного зв'язку мало на меті визначення факту користування мобільним зв’язком, кількості SIM-карток, мобільного оператора тощо. Дані збирались із урахуванням території проживання, статі, віку, соціального статусу респондентів тощо. За результатами обстеження встановлено, зокрема, що середня частка населення, яке користується мобільним зв’язком в Україні, становить 0,89, а середня кількість SIM-карток на одного абонента складає 1,21.

Нагадаємо, дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" показали, що в Україні станом на 1 грудня 2019 проживає 37,289 млн осіб з похибкою близько 3% (тобто близько 1 млн осіб). Ці дані відрізняються від даних, які щомісячно публікує Державна служба статистики (41,922 млн осіб), оскільки не включають тих, хто проживає на окупованій території Донбасу (близько 3,8 млн осіб).

Відзначимо, у ЗМІ була поширена інформація про те, що автори "Оцінки чисельності наявного населення України" отримали свої цифри за допомогою множення цифр Держстату на коефіцієнт 0,888.