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Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун

Новини » Політика    05.09.2019 - 17:29
Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун
Фото: Валерій Дубіль (з відкритих джерел)

Комітет ВР підтримав пропозицію щодо аудиту МОЗ

Народний депутат від "Батьківщини", перший заступник голови комітету Верховної ради з питань здоров’я нації Валерій Дубіль ініціював проведення аудиту діяльності Міністерства охорони здоров’я в період керівництва Уляни Супрун. Про це політик повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, відповідне рішення підтримали 13 з 15 присутніх на засіданні у середу, 4 вересня, членів комітету.

"За моєю ініціативою комітет вирішив підбити підсумки роботи колишньої влади - підтримали подану мною пропозицію ініціювати проведення аудиту МОЗу з липня 2016 до 29 серпня 2019 року Рахунковою палатою і Державною аудиторською службою", - зауважив Дубіль.

Нардеп розповів, що члени комітету з питань здоров'я нації на засіданні також обрали голів підкомітетів і склали план порятунку української медицини.

За його словами, пріоритетом роботи комітету визначили доступність медичної допомоги, незалежно від статків людини та її місця проживання.

"Це те, за що я та фракція "Батьківщини" боролися ще у минулому скликанні. Не може бути здорової людини у суспільстві хворих людей, які б щеплення ти не робив і як би не слідкував за своїм здоров’ям! А невчасне лікування взагалі призводить до ускладнення хвороби, інвалідизації та смерті", - зауважив нардеп.

Дубіль нагадав, що доступність медичної допомоги стане однією з тем обговорення на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Наша фракція - перша націлила свою законодавчу роботу у цьому напрямку і зараз є всі передумови, щоб інші депутати доєдналися до неї і нарешті зробили українську медицину доступною і якісною", - додав парламентарій.

Дубіль також запропонував створити підкомітет Верховної ради з питань технічного регулювання та стандартизації.

"Без удосконалення системи галузевої стандартизації нам не вдасться провести зміни, не вдасться зробити так, щоб не було різниці між сільськими і міськими закладами охорони здоров’я, не вдасться зробити ліки і медпослуги однаково якісними. Над цими питаннями працюватиму як голова підкомітету", - написав політик.

Дубіль ініціював аудит діяльності МОЗ часів Супрун

Фото: facebook.com/dubil.valerii

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВалерий Дубильсупрун
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