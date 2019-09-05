Дубиль инициировал аудит деятельности Минздрава времен Супрун

Фото: Валерий Дубиль (из открытых источников)

Комитет ВР поддержал предложение по аудиту Минздрава

Народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль инициировал проведение аудита деятельности Министерства здравоохранения в период руководства Уляны Супрун. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, соответствующее решение поддержали 13 из 15 присутствующих на заседании в среду, 4 сентября, членов комитета.

"По моей инициативе комитет решил подвести итоги работы прежней власти - поддержали поданое мной предложение инициировать проведение аудита Минздрава с июля 2016 до 29 августа 2019 года Счетной палатой и Государственной аудиторской службой", - отметил Дубиль.

Нардеп рассказал, что члены комитета по вопросам здоровья нации на заседании также избрали председателей подкомитетов и составили план спасения украинской медицины.

По его словам, приоритетом работы комитета определили доступность медицинской помощи, независимо от состояния человека и его места проживания.

"Это то, за что я и фракция "Батькивщины" боролись еще в прошлом созыве. Не может быть здорового человека в обществе больных людей, какие бы прививки ты не делал и как бы не следил за своим здоровьем! А несвоевременное лечение вообще приводит к осложнению болезни, инвалидизации и смерти", - отметил нардеп.

Дубиль напомнил, что доступность медицинской помощи станет одной из тем обсуждения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша фракция - первая нацелила свою законодательную работу в этом направлении и сейчас есть все предпосылки, чтобы другие депутаты присоединились к ней и наконец сделали украинскую медицину доступной и качественной", - добавил парламентарий.

Дубиль также предложил создать подкомитет Верховной рады по вопросам технического регулирования и стандартизации.

"Без совершенствования системы отраслевой стандартизации нам не удастся провести изменения, не удастся сделать так, чтобы не было разницы между сельскими и городскими учреждениями здравоохранения, не удастся сделать лекарства и медуслуги одинаково качественными. Над этими вопросами буду работать как председатель подкомитета", - написал политик.

Фото: facebook.com/dubil.valerii