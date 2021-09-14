ДТП з вісьмома автомобілями в Києві: винуватця арештували

"Шевченківським районним судом м. Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави", - заявили в прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Honda, рухаючись у напрямку Обухова, зіткнувся з попутним KIA Ceed, після чого ці автомобілі виїхали на зустрічку, де зіткнулися із ще 6 автомобілями.

"Внаслідок ДТП постраждало троє людей. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 286-1 КК України", - додали у столичній прокуратурі.

Зазначимо, що ч. 2 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років з довічним позбавленням права на кермуванням автомобілем.