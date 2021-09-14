ДТП с восемью автомобилями в Киеве: виновника арестовали

"Шевченковским районным судом г. Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога", - заявили в прокуратуре.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Honda, двигаясь в направлении Обухова, столкнулся с попутным KIA Ceed, после чего эти автомобили выехали на встречку, где столкнулись с еще 6 автомобилями.

"В результате ДТП пострадали три человека. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", - добавили в столичной прокуратуре.

Отметим, что ч. 2 ст. 286-1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с пожизненным лишением права управлять автомобилем.