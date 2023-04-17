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ДТП на Пасху: в Киевской области случилось 11 аварий за сутки

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Киев, Понедельник 17 апреля 2023 08:45
ДТП на Пасху: в Киевской области случилось 11 аварий за сутки Фото: в Киевской области случилось 11 аварий за сутки (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки в Киевской области случились 11 аварий на дороге, причем одна с тремя пострадавшими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова в Telegram.

"11 ДТП случились в эти сутки в Киевской области", - рассказал он.

По данным главы полиции области, одна авария с тремя пострадавшими.

"39 человек сели за подвыпивший руль", - добавил Небытов.

Он призвал водителей быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось, 15 апреля вечером на трассе Житомир-Черновцы в Черновицкой области столкнулись автомобили. Правоохранители перекрыли движение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно на автодороге Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" временно было остановлено движение. Все из-за аварии с участием автобуса.

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