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ДТП на Великдень: у Київській області сталося 11 аварій за добу

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 08:45
ДТП на Великдень: у Київській області сталося 11 аварій за добу Фото: у Київській області сталося 11 аварій за добу (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

За добу в Київській області сталися 11 аварій на дорозі, причому одна з трьома постраждалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова в Telegram.

"11 ДТП трапилися цієї доби в Київській області", - розповів він.

За даними очільника поліції області, одна аварія з трьома потерпілими.

"39 осіб сіли за кермо напідпитку", - додав Нєбитов.

Він закликав водіїв бути уважними і обережними та дотримуватись правил дорожнього руху.

Як повідомлялось, 15 квітня увечері на трасі Житомир-Чернівці у Чернівецькій області зіткнулися автомобілі. Правоохоронці перекрили рух.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно на автодорозі Одеса-Рені зі сторони пункту пропуску "Удобне" тимчасово був зупинений рух. Усе через аварію за участі автобуса.

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