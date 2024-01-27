ДТП с украинцами в Польше. МИД уточнил количество пострадавших

Он подтвердил, что ночью вблизи населенного пункта Грубешов в Люблинском воеводстве произошло ДТП с участием автобуса украинской компании.

По предварительной информации, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести. Они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь.

Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания.

"Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держит на контроле лечение пострадавших граждан. Решается вопрос предоставления перевозчиком другого автобуса для пассажиров", - отметил Николенко.

Предыстория

Напомним, польские СМИ сегодня, 27 января, сообщили, что недалеко от польско-украинской границы автобус из Украины попал в ДТП. Известно, что автобус на повороте перекинулся на бок.

Как отметили в Польше, в салоне автомобиля находились 59 пассажиров и двое водителей. Польские пограничники отметили, что 18 человек пострадали, их госпитализировали в больницы.

Фото: в Польше перевернулся автобус с украинцами (Facebook/Policja Lubelska)