ДТП з українцями в Польщі. МЗС уточнило кількість постраждалих

Він підтвердив, що вночі поблизу населеного пункту Грубешів в Люблінському воєводстві сталася ДТП за участі автобуса української компанії.

За попередньою інформацією, 20 українців отримали травми різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога.

Решту пасажирів направлено до тимчасового місця перебування.

"Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з'ясування всіх обставин ДТП, тримає на контролі лікування постраждалих громадян. Вирішується питання надання перевізником іншого автобуса для пасажирів", - зазначив Ніколенко.

Передісторія

Нагадаємо, польські ЗМІ сьогодні, 27 січня, повідомили, що неподалік польсько-українського кордону автобус з України потрапив у ДТП. Відомо, що автобус на повороті перекинувся на бік.

Як зазначили у Польщі, в салоні автомобіля було 59 пасажирів і двоє водіїв. Польські прикордонники зазначили, що 18 осіб постраждали, їх госпіталізували до лікарень.

Фото: в Польщі перекинувся автобус з українцями (Facebook/Policja Lubelska)