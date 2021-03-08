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ДТП з українцями у Польщі: родичі впізнали чотирьох з п'яти загиблих

Новость на русском → Польща, Понеділок 08 березня 2021 17:02
ДТП з українцями у Польщі: родичі впізнали чотирьох з п'яти загиблих Фото: ДТП з українцями у Польщі (pap.pl)
Автор: Роман Тверденко

У Польщі родичі впізнали тіла чотирьох загиблих у ДТП з українським автобусом. Незабаром повинні розпізнати і п'ятого загиблого.

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, повідомляє "Укрінформ".

Він розповів, що родичі чотирьох загиблих вже прибули в Польщу і впізнали тіла. Близькі п'ятого загиблого ще в дорозі й незабаром прибудуть до Перемишля. Вже у вівторок можуть почати перевозити тіла жертв в Україну, якщо прокуратура надасть сьогодні всі підтверджуючі документи.

За його інформацією, 25 постраждалих ще перебувають у лікарнях і нікого з них не виписали.

6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску Корчова-Краковець автобус "Познань - Херсон", в якому перебували 57 громадян України, потрапив у ДТП. В результаті аварії загинули 5 осіб.

Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у важкому стані).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну відправили першу групу пасажирів цього автобуса. Зокрема, додому відправили 24 осіб.

Водієві вже пред'явили звинувачення, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Українського водія Володимира К. звинувачують у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Він вже заявив, що не пам'ятає ситуацію з ДТП. Прокурори заборонили йому залишати територію Польщі. Ймовірною причиною ДТП став невдалий маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку.

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