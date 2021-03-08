ДТП з українцями у Польщі: родичі впізнали чотирьох з п'яти загиблих

У Польщі родичі впізнали тіла чотирьох загиблих у ДТП з українським автобусом. Незабаром повинні розпізнати і п'ятого загиблого.

Про це заявив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, повідомляє "Укрінформ".

Він розповів, що родичі чотирьох загиблих вже прибули в Польщу і впізнали тіла. Близькі п'ятого загиблого ще в дорозі й незабаром прибудуть до Перемишля. Вже у вівторок можуть почати перевозити тіла жертв в Україну, якщо прокуратура надасть сьогодні всі підтверджуючі документи. За його інформацією, 25 постраждалих ще перебувають у лікарнях і нікого з них не виписали.