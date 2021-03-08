ДТП с украинцами в Польше: родственники опознали четырех из пяти погибших

В Польше родственники опознали тела четырех погибших в ДТП с украинским автобусом. Вскоре должны опознать и пятого погибшего.

Об этом заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, сообщает "Укринформ".

Он рассказал, что родственники четверых погибших уже прибыли в Польшу и опознали тела. Близкие пятого погибшего еще в пути и вскоре прибудут в Перемышль. Уже во вторник могут начать перевозить тела жертв в Украину, если прокуратура предоставит сегодня все подтверждающие документы. По его информации, 25 пострадавших еще находятся в больницах и никого из них не выписали.