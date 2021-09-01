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ДТП з українською сім'єю в Австрії: в аварії загинули дві дитини

Автор: РБК-Україна

В аварії з українською сім'єю в Австрії, яка сталася 31 серпня, загинули дві дитини. Лікарі не змогли врятувати їх життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Повідомляється, що аварія сталася вчора рано вранці. За даними ЗМІ, автомобіль з італійськими номерами зламався на трасі, зупинився на третій смузі, після чого інша машина не встигла вчасно загальмувати і врізалася ззаду на великій швидкості.

Як зазначили в поліції, в першому авто перебувала сім'я з України. Дітей, які були на задньому сидінні, намагалися реанімувати на місці. Їх доставили до лікарні у Відні, але незабаром помер шестирічний хлопчик. Пізніше лікарі програли битву за життя дворічної дитини.

Подружня пара отримала травми і були доставлені в лікарню Бадена.

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